Средневековый замок Тапиау в Калининградской области перешел в собственность региона

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сохранившийся в Калининградской области средневековый замок Тапиау, где ранее располагалась исправительная колония (ИК) №7 Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), перешел в собственность региона. Об этом сообщил в субботу ТАСС губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время Российской креативной недели.

Договоренность о передаче замка в собственность региона была достигнута в 2018 году. Важным условием было решение вопроса о размещении заключенных, отбывавших наказание на его территории, в другие учреждения.

"Замок Тапиау освобожден, и мы фактически стали его хозяевами. Сейчас по поручению президента заканчивается вся юридическая работа и оформление в нашу собственность", - сказал Алиханов.

Он уточнил, что после 2021 года власти субъекта начнут выбирать возможного инвестора, который реализует туристический проект на территории замка.

Как пояснил ТАСС министр культуры и туризма региона Андрей Ермак, открытый для посещения замок сможет привлечь около 150 тыс. гостей.

Замок Тапиау в городе Гвардейске Калининградской области - единственный средневековый замок в области, где сохранились строения середины XIV века и фрески, которых уже не осталось нигде в Европе. Первые упоминания о нем как о замке относятся к 1258 году. Замок перестраивался в 1265 и 1280 годах. Строения, сохранившиеся до наших дней, возвели в 1351 году. Начиная с XV века он использовался как тюрьма для политических заключенных. После взятия Тапиау советскими войсками в январе 1945 года замок был переоборудован в тюрьму.

О Российской креативной неделе

Фест-форум "Российская креативная неделя" (Russian creative week, RCW), включающая более 300 мероприятий и затрагивающая 14 индустрий, продлится в Парке Горького в Москве до воскресенья. Это открытая дискуссия креативных индустрий, бизнеса, государства, институтов развития, лидеров общественного мнения.