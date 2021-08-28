"Ночные волки" продлили маршрут мотопробега Москва - Сахалин - Крым до Галле

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Члены мотоклуба "Ночные волки" продлили маршрут пробега Москва - Сахалин - Крым, посвященного юбилею первого полета человека в космос, до города Галле (ФРГ), чтобы почтить память немецкого космонавта, героя Советского союза и героя ГДР Зигмунда Йена. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе мотоклуба.

"[В Севастополе] мотоциклисты передали флаг мотопробега с подписями российских космонавтов аэрокосмическому центру имени Антона Шкаплерова, и там же, услышав историю про первого немецкого космонавта - героя СССР и героя ГДР Зигмунда Йена, приняли решение продолжить свой путь в Германию, к планетарию, который после реконструкции хотят лишить имени первого космонавта Германии. <…> 26 августа участники мотопробега прибыли к планетарию в городе Галле и вышли на связь с Севастополем и Москвой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что "Ночные волки" хотят бороться за сохранение имени Йена в названии планетария.

Мотопробег, приуроченный к 60-летию первого полета человека в космос, стартовал из Москвы 10 июня. В каждом городе, где есть отделение байк-клуба, к пробегу присоединялись новые участники. 8 августа участники пробега достигли Севастополя.