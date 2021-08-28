В ХМАО разрабатывают образовательный проект по визуальному мерчендайзингу для чиновников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Образовательный проект по оформлению торговых пространств - визуальному мерчендайзингу - разработают к ноябрю для чиновников в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Об этом сообщила ТАСС в субботу заместитель генерального директора фонда "Мой бизнес" Югра Екатерина Удалова в кулуарах Российской креативной недели.

"Сейчас [проект] в разработке. Объявим мы о нем в ноябре на нашем фестивале креативных индустрий в округе. К ноябрю мы его подготовим полностью", - сказала она.

Удалова пояснила, что проект позволит госслужащим глубже разобраться в формировании торговых пространств и в том, как это может помочь в развитии бизнеса в регионе. Также заместитель генерального директора добавила, что параллельно в Югре ведется разработка образовательного проекта для всех граждан, заинтересованных в визуальном мерчендайзинге.

Визуальный мерчандайзинг - совокупность проектных, дизайнерских, коммуникационных решений, обеспечивающих высокую эмоциональную вовлеченность покупателей, их комфорт и заинтересовать.

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.