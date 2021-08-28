Минпросвещения поддержит строительство двух школ в Октябрьском районе Самары

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ поддержит возведение двух школ в Октябрьском районе Самары. Такое решение было озвучено во время рабочей поездки министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

"Крайне важно, чтобы в Октябрьском районе Самары появилось минимум две новые школы. Сейчас совместно с нашим депутатом [Госдумы] Александром Евсеевичем [Хинштейном] ведем работу по формированию земельных участков", - цитирует пресс-служба губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Отмечается, что в этом вопросе потребуется помощь министерства просвещения РФ в части передачи территории из федеральной собственности в региональную.

Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что необходимые помощь и содействие в решении обозначенных вопросов будут оказаны. После чего регион приступит к строительству новых зданий.

Сейчас в Октябрьском районе Самары на Пятой просеке готовится к открытию школа на 600 мест, она примет первых учеников 1 сентября. "Очень важно, что мы сегодня увидели в новой школе: ее долго с нетерпением ждали граждане, которые проживают в Октябрьском районе Самары. Я знаю, что благодаря вам этот вопрос решился. Уверен, что этот опыт будет интересен и другим регионам, и мы его обязательно будем учитывать при строительстве новых школ", - цитирует Кравцова, посетившего школу, пресс-служба. Помимо этого, министр отметил, что при организации школьного горячего питания в школе использованы современные подходы.

Глава региона поблагодарил главу Минпросвещения РФ за поддержку проектов Самарской области. "Мы построили семь новых школ, еще две вернули в систему образования. Еще одна подобная школа в Самаре, только с большей мощностью и численностью учеников, тоже откроет свои двери впервые. Параллельно строим новую школу в Тольятти. На днях там был, строительство идет в соответствии с графиком", - рассказал Азаров. Всего в ближайшее время планируется возвести 12 новых школ.

В Самарской области с 2018 года уже введены в систему образования 40 зданий детских садов, до конца года будет введено еще 10, сообщили в региональном правительстве. Особое внимание уделяется системе общего образования: так, за три года введено в эксплуатацию 9 школ почти на 8 тыс. мест.