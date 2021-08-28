{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Италии одобрили комбинированное применение вакцин от коронавируса для лиц старше 60 лет

Люди старше 60 лет, получившие первую дозу вакцины AstraZeneca, смогут получить в качестве второй дозы препарат на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты

РИМ, 28 августа. /ТАСС/. Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило комбинированное использование вакцин от коронавируса среди лиц старше 60 лет. Об этом сообщил в субботу телеканал Rai News 24.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Теперь в Италии люди старше 60 лет, получившие первую дозу вакцины Vaxzevria британо-шведской компании AstraZeneca, смогут получить в качестве второй дозы препарат на основе синтетической рибонуклеиновой кислоты (мРНК). В то же время, как уточнило AIFA, речь идет о лицах, у которых после введения первой дозы Vaxzevria наблюдались такие серьезные побочные эффекты, как нарушение свертываемости крови.

11 июня итальянский научно-технический комитет, занимающийся выработкой рекомендаций правительству по мерам сдерживания пандемии, постановил не использовать препарат компании AstraZeneca для вакцинации лиц младше 60 лет. 15 июня AIFA одобрило комбинированное использование вакцин от коронавируса среди людей в возрасте до 60 лет.

К настоящему моменту в Италии привиты более 69% лиц старше 12 лет. Сделано более 76,8 млн инъекций вакцины от коронавируса.

Теги
ИталияПандемия COVID-19
Движение на 77-м км МКАД восстановили после ДТП с мотоциклом
На трассе ранее столкнулись три автомобиля и мотоцикл, из-за чего движение осуществлялось по одной левой полосе и двум правым
Читать полностью