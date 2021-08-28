Школьники из России взяли четыре золота на Европейской олимпиаде школьников по информатике

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские школьники взяли четыре золотых медали на пятой Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021. В этом году в олимпиаде приняли участие рекордное число школьников, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Юные программисты показали блестящие результаты на V Европейской юниорской олимпиаде школьников по информатике EJOI 2021 (European Junior Olympiad in Informatics). Сборная России, состоящая из четырех школьников, завоевала четыре золотые медали, при этом Ренат Каримов из Татарстана занял абсолютное первое место, а Иван Пискарев из Москвы занял абсолютное третье место. Благодаря дистанционному формату в олимпиаде приняли участие рекордное число школьников - 107 официальных участников из 30 стран, а также 64 внеконкурсных участника", - рассказали в пресс-службе.

Российская команда стала единственной, получившей более одной золотой медали. Команда для участия в олимпиаде EJOI формировалась из школьников не старше 2006 года рождения, которые успели проявить себя на Всероссийской олимпиаде по информатике. Претенденты также прошли углубленную подготовку и отбор в сборную юниоров на учебно-тренировочных сборах.

Также по одной золотой медали получили команды из Польши, Венгрии, Румынии, Киргизии и Белоруссии. В 2021 году соревнования проходили в городе Плоешти в Румынии. При этом в связи с эпидемиологической ситуацией команды участвовали дистанционно с видеонаблюдением.

"Поскольку олимпиада проводилась в дистанционном формате, оргкомитет олимпиады принял решение разрешить всем странам выставить дополнительную внеконкурсную команду. По итогам выступления школьники дополнительной команды также показали отличный результат: Андрей Цой получил эквивалент золотой медали, а остальные участники - эквиваленты серебряной медали", - добавили в пресс-службе.

Европейская юниорская олимпиада школьников по информатике EJOI проходила в два этапа, 26 и 27 августа. За это время участники продемонстрировали различные навыки по информатике и ИКТ, решив шесть алгоритмических задач.