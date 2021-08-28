На дебоширку с рейса Москва - Сочи, требовавшую горячее питание, составили протокол

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Протокол по административной статье о мелком хулиганстве составлен в отношении женщины из бизнес-класса, которая на борту самолета Москва - Сочи требовала включить кондиционер и подать ей горячее питание. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по ЦФО.

Происшествие произошло 12 августа, но видео с ним появилось в сети только сегодня. На нем женщина в салоне бизнес-класса самолета требовала включить кондиционер. Когда бортпроводник ей объяснил, что кондиционер включится с запуском двигателей, пассажирка стала требовать горячее питание. На это женщине ответили, что ее покормят после окончания рассадки. Свои требования женщина объяснила тем, что купила билеты в бизнес-класс "за 50 тыс.".

"В дежурную часть транспортной полиции поступила информация, что на борт самолета сообщением Домодедово - Сочи требуется наряд полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров. Прибывшие на борт самолета полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров по внешним признакам находилась в салоне судна в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа отвечала грубой нецензурной бранью", - сказали в ведомстве.

Женщину сняли с рейса и доставили в дежурную часть аэропорта. В отношении нее составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве. По ней ей грозит штраф до 1 тыс. рублей или арест на 15 суток.