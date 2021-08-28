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Пандемия COVID-19

Павильоны "Здоровая Москва" будут работать до конца сентября

По словам мэра города Сергея Собянина, с недавнего времени в павильонах можно пройти обследование после COVID-19

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать посетителей до конца сентября. Об этом сообщил в своем аккаунте в "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

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"Павильоны "Здоровая Москва" будут принимать до конца сентября. Пока была напряженная ситуация с COVID-19, они работали только на вакцинацию. Но сейчас мы вернулись к обычному режиму, и вы можете сделать чек-ап без предварительной записи. А с недавних пор там можно пройти обследование после COVID-19. Если с момента выздоровления уже прошло два месяца, лучше проверьтесь", - написал мэр.

Он отметил, что более 30 тыс. человек за две недели посетили 45 павильонов "Здоровая Москва", самыми популярными из них стали павильоны в парках на Ангарской улице, у прудов "Радуга" и на "Ходынском поле".

Павильоны "Здоровая Москва" с 9 августа возобновили работу в обычном режиме.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19
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