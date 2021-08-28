Старейший корпус педуниверситета в Самаре планируется отреставрировать при федподдержке

САМАРА, 28 августа. /ТАСС/. Старейший корпус Самарского государственного социально-педагогического университета будет отреставрирован при федеральной поддержке. Решение принято во время рабочей поездки министра просвещения РФ Сергея Кравцова в Самару, сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Глава Минпросвещения посетил корпус на улице Максима Горького, который не ремонтировали более 100 лет, и отметил, что такие условия для обучения будущих учителей являются недопустимыми.

"Сергей Кравцов поблагодарил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и депутата [Госдумы] Александра Хинштейна за то, что обратили внимание на проблему [старейшего корпуса вуза], и теперь она будет решаться при активном участии федеральных властей. В ходе осмотра было принято принципиальное решение о реставрации корпуса", - сообщили в областном правительстве.

Проректор вуза по инфраструктурному развитию Александр Милеев сообщил, что в ближайшее время начнутся проектные работы. После этого власти области обсудят с федеральным министерством объемы необходимой поддержки. Азаров добавил, что региональные власти готовы найти пути для софинансирования предпроектных работ.

В этом году Самарскому государственному социально-педагогическому университету исполняется 110 лет, за годы существования его выпускниками стали более 85 тыс. человек. Сейчас в вузе открыто 10 факультетов, 30 кафедр, специалистов готовят по 33 направлениям. В университете обучается около 5,5 тыс. студентов. В структуру вуза входят 12 научных школ, 15 лабораторий и центров.