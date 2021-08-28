Почти 160 тыс. человек вышли на манифестации против обязательной вакцинации во Франции

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Франции подтвердило участие 159,4 тыс. человек в ходе субботних демонстраций против санитарных пропусков и принуждения к вакцинации от коронавируса. Всего по стране в седьмую протестную субботу подряд состоялось 222 демонстрации.

Таким образом, уже четвертую неделю подряд численность протестующих сокращается. В прошлую субботу МВД сообщало о 175 тыс. манифестантов, а еще за неделю до этого было около 215 тыс. человек. Пик протестной активности пришелся на 14 августа, когда власти насчитали 237 тыс. манифестантов по всей стране.

В Париже прошло несколько маршей, в общей сложности они собрали 14,5 тыс. человек. Как убедился корреспондент ТАСС, демонстрации в Париже прошли в спокойном ключе. Участники скандировали призывы к свободе и осуждали "санитарную диктатуру" властей на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Среди противников санитарных пропусков присутствовало много сторонников теорий заговора и выступающих против любой вакцинации, однако их сложно отнести к протестному большинству.

По данным МВД Франции, всего по стране были задержаны 16 человек за нарушение порядка и насилие в отношении полицейских в ходе демонстраций. Двое из них были задержаны в Париже. Ранее префектура департамента Буш-дю-Рон сообщала о задержании трех человек после стычки с полицией, в ходе которой пострадали 13 стражей порядка.

Основной причиной недовольства активистов является расширение зоны действия санитарного пропуска (двухмерный штрихкод, который можно получить при вакцинации одобренными в Евросоюзе препаратами, в случае перенесенного ковида или отрицательного теста на коронавирус, сделанного в последние 72 часа). С 9 августа французы должны обладать таким пропуском для посещения большинства общественных мест: кафе, ресторанов, музеев, кинотеатров, крупных торговых центров, а также во время железнодорожных и авиапутешествий на дальние расстояния.

Ситуация во Франции

Согласно последним данным органов здравоохранения, за последние сутки во Франции зафиксировано 17,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, всего же с начала пандемии в стране выявлено более 6,7 млн случаев. Жертвами эпидемии стали около 114 тыс. человек. В больницах сейчас находятся 11,1 тыс. пациентов с коронавирусом, из них 2,2 тыс. в реанимации - эти показатели не уменьшаются уже несколько недель.

Более 48 млн французов сделали хотя бы одну прививку от коронавируса, 43,4 млн прошли полный курс вакцинации. В настоящий момент вакцина против COVID-19 доступна всем французам начиная с 12 лет.