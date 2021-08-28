В Псковской области погасили почтовый конверт, выпущенный к тысячелетию поселка Усвяты

ТАСС, 28 августа. Гашение юбилейного почтового конверта состоялось в субботу в рамках праздничных мероприятий, посвященных 1000-летию поселка Усвяты (Псковская область). Почтовый конверт к тысячелетию поселка вышел в свет по инициативе администрации региона и при поддержке Почты России, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Празднование 1000-летия Усвят - это очень важная дата не только для нашего региона, но и для всей страны. К юбилею мы провели большую работу по приведению в порядок культурной и образовательной инфраструктуры Усвят. А теперь у поселка в сотрудничестве с Почтой России появился еще и собственный уникальный художественный конверт. После гашения особым штемпелем, считаю, что он станет желанной коллекционной ценностью, памятным подарком для жителей и гостей Усвят", - приводит пресс-служба слова губернатора Михаила Ведерникова.

На конверте с надписью "Поселок Усвяты 1000 лет" изображен памятник культурного наследия усадьба Дома Родзянко на фоне осеннего пейзажа. Особую ценность для филателистов художественный конверт получит после гашения почтовым штемпелем первого дня с изображением герба Усвятского района и памятной датой.