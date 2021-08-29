Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Резкое похолодание сразу на 5-8 градусов прогнозируется в Центральном федеральном округе (ЦФО) к вечеру 1 сентября. До конца месяца температурный фон будет в диапазоне 20-25 градусов тепла, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Первого числа намечается серьезная смена погодных условий. До 31 числа будет еще относительно тепло в Центральном федеральном округе, затем пройдет атмосферный фронт с северо-запада и резко пойдет понижение температуры. Уже 1 числа к вечеру температура не будет превышать 15-18 градусов [тепла] в Подмосковье, а на западе [ЦФО] - даже [плюс] 14-17 градусов. Температура сразу на 5-8 градусов будет ниже, чем в конце августа", - рассказал он.

Варакин отметил, что до конца месяца жителей ЦФО ожидает температурный фон в диапазоне 20-25 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, уже 2-3 сентября в Тверской области температура днем будет в диапазоне 15-16 градусов тепла, в Калужской области - 16-17 градусов тепла, в Смоленской области - 15-20 градусов тепла, в Орловской области - 17-19 градусов тепла, в Брянской области - 17 градусов тепла.