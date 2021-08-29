В Японии в еще одной партии вакцины Moderna обнаружены инородные вещества

ТОКИО, 29 августа. /ТАСС/. Инородные вещества были обнаружены в еще одной партии вакцины от коронавируса производства американской компании Moderna, поставленной в Японию. Об этом в воскресенье сообщается на сайте префектуры Окинава.

Отмечается, что в ходе вакцинации в городе Наха (административный центр Окинавы) в субботу в одной ампуле и двух шприцах было обнаружено некое черное вещество. В ходе проверки еще в одном шприце были обнаружены примеси розового цвета. Всего вакциной из этой партии привили порядка 400 человек, однако, как утверждается, это было сделано после того, как врачи визуально убедились в чистоте вещества в шприцах. О каких-либо проблемах со здоровьем у привитых не сообщается.

Между тем номер партии этой вакцины отличается от трех других, использование которых было приостановлено Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Из-за этого инцидента вакцинация в одном из прививочных центров на Окинаве остановлена.

Ранее Минздрав Японии объявил о приостановке использования около 1,63 млн доз вакцины Moderna из трех партий, произведенных на территории Испании. Размер неизвестных частиц, обнаруженных в них, достигает нескольких миллиметров. Агентство Киодо сообщало, что неизвестные компоненты могут быть частицами металла, поскольку они реагируют на магниты. На момент обнародования заявления Минздрава местные власти уже ввели жителям Японии порядка 170 тысяч доз вакцины из бракованных партий.

В субботу также стало известно о двух случаях смерти среди жителей Японии, получивших дозы препарата из партий, где были обнаружены инородные вещества. Умершие - мужчины 38 и 30 лет, у которых ранее не было выявлено хронических заболеваний и аллергических реакций. Они были привиты второй дозой вакцины 15 и 22 августа соответственно. На следующий день после вакцинации у обоих поднялась температура. Спустя три дня после прививки оба умерли по неустановленным причинам.

В Японии помимо препарата компании Moderna применяются вакцины британско-шведской фирмы AstraZeneca и американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech. На данный момент в стране первую дозу вакцины получили 69,2 млн человек (54,5% населения), а две дозы - 55,2 (43,5%).