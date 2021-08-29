Эксперт рассказала об атипичных симптомах, встречающихся при коронавирусной инфекции

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Энцефалопатия, менингит, диарея, сыпь, последствия, связанные с тромбозами различной локализации, могут появиться у человека, заболевшего новой коронавирусной инфекцией. Однако данные симптомы также могут быть обусловлены сопутствующими патологиями или препаратами для лечения ковида, сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Симптомы [встречаются] самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов. Были описаны и поражение центральной нервной системы - энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь, есть единичные случаи желтухи, обусловленные развитием патологии желчевыводящих путей на фоне COVID-19 (холангиопатия, вторичный склерозирующий холангит), хотя опять же это может быть связано как с сопутствующей патологией, так и с препаратами, которые получает пациент во время лечения, а не только или не исключительно только с коронавирусом", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 6 863 541 случай заражения, выздоровели 6 131 446 человек, умерли 180 840. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.