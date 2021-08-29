В нескольких регионах европейской части России в День знаний пройдут дожди

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дождливая погода в День знаний ожидается в Смоленской, Тверской, Калужской и Ленинградской областях. В Московском регионе осадки могут пройти на западе и северо-западе области, но погода будет еще теплой, рассказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"На западе Центрального федерального округа - Смоленская, Тверская, Калужская области - будет дождь 1 числа. В Санкт-Петербурге уже будет дождливо и прохладно тоже. Температура будет не выше [плюс] 14-17 градусов", - рассказал он.

По словам Варакина, в Москве и Подмосковье 1 сентября погода будет теплая, небольшие дожди утром возможны лишь на западе и северо-западе региона. "Восток, юго-восток Московской области - здесь дождь, скорее всего, будет только во второй половине дня 1 числа", - отметил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, в столичном регионе в День знаний ожидается 22-27 градусов тепла.