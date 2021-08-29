Разработка российского аэромобиля с циклическими движителями займет четыре года

НОВОСИБИРСК, 29 августа. /ТАСС/. Институт теплофизики имени Кутателадзе СО РАН совместно с Фондом перспективных исследований (ФПИ) намерен в конце 2021 - начале 2022 года приступить к разработке летающей машины с циклическими движителями "Циклокар". Проект рассчитан на четыре года, его итогом станет демонстрационная модель, которую испытают с человеком на борту, сообщил ТАСС директор института Дмитрий Маркович.

"Следующим этапом должно стать создание большой машины - "Циклокара". Это летающий автомобиль весом примерно 2 тонны с полезной нагрузкой до 600 кг. Разработка начнется в конце этого либо в начале следующего года. Проект года на четыре, его итогом должен стать демонстратор, который полетит, в том числе, с человеком на борту. "Циклокар" будет вначале полностью электрическим, чтобы продемонстрировать свои летные качества", - сказал он.

У оборудования не будет открытых винтов, благодаря чему оно сможет близко подлетать к вертикальным поверхностям. Поэтому, по словам Марковича, будущий агрегат смогут применять в оборонных целях, для тушения пожаров, спасения людей не только из труднодоступных мест, но и в городах, когда для этого будет создана необходимая инфраструктура.

Проект "Циклокара" станет продолжением уже существующей установки - беспилотного циклолета массой около 60 кг, который способен взлетать и садиться на наклонные поверхности. По словам директора института, "Циклокар" будет оснащен роторно-поршневыми либо газотурбинными двигателями - как на самолетах, но небольшой мощности, порядка 600 кВТ. Также рассматривается возможность установки гибридного двигателя.

Маркович отметил, что идея создания движителя была предложена одновременно с идеей вертолетного винта еще в начале ХХ века. Однако последняя оказалась более жизнеспособной, так как циклолетные роторные движители сложнее в управлении - для них необходимо адаптивное управление углом наклона лопастей с обратной связью. Поэтому реализовать задумку оказалось возможным лишь с развитием компьютерной техники и электроники.

Ранее в пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщали, что первые полеты летающей машины запланированы на 2022 год. Предполагается, что аэромобиль будет развивать максимальную скорость до 250 км в час с дальность полета до 500 км. Движители аэромобиля будут оснащены периферийной защитой для безопасности людей. Пилотирование машины будет осуществляться либо с борта "Циклокара", либо с гаджета в зоне работы бортовой системы связи или с наземного пункта управления как полноценным беспилотником.