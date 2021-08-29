Эксперт: коронавирус выявляется в кишечнике даже спустя несколько месяцев после болезни

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Коронавирус может обнаруживаться в пробах, взятых со стенок кишечника, даже спустя несколько месяцев после перенесенного заболевания. Это может объяснять длительное выявление титров антител класса М у части пациентов после выздоровления, сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Воздействие на организм коронавируса продолжает активно изучаться. Установлено, что даже через несколько месяцев после заражения в биоптатах кишечника людей, перенесших COVID-19, обнаружена мРНК вируса SARS-CoV-2, а также вирусный белок, на который может реагировать иммунная система. Человек в этот период времени уже не заразен, но такая находка, возможно, объясняет длительную детекцию ранних антител IgM к коронавирусу у части пациентов, перенесших COVID-19", - сказала она.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 6 863 541 случай заражения, выздоровели 6 131 446 человек, умерли 180 840. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.