Волгоградские волонтеры сформируют отряд кинологов-спасателей

ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Федерация кинологического спорта в Волгоградской области приступила к формированию первой команды с собаками-спасателям, чтобы помогать правоохранительным органам в розыске пропавших без вести людей и пострадавших при чрезвычайных ситуациях. Об этом ТАСС сообщил президент региональной Федерации кинологического спорта Анатолий Морозов.

"Федерация кинологического спорта Волгоградской области формирует спасательный кинологический отряд - команду волонтеров, которые с собаками-спасателями будут помогать разыскивать потерявшихся людей и пострадавших при катастрофах. В Волгограде ранее централизованно никто не занимался подготовкой собак-спасателей. Сейчас завершим набор, порядка 10 владельцев собак со своими питомцами, я думаю, у нас будут готовы полностью пройти обучение", - сказал Морозов.

Поисками и спасением людей волгоградские волонтеры с собаками будут заниматься не только на территории области, при необходимости их будут привлекать в другие регионы. Федерация кинологического спорта в Волгоградской области сотрудничает с общероссийской общественной организацией "Российский союз спасателей" и поисковым отрядом "Лиза Алерт", уточнил собеседник агентства.

Набор для участия в социальном проекте еще ведется. 15 сентября проекту обучения волонтеров-кинологов объявят старт, а 25 сентября в Волгоград с мастер-классом приедут специалисты из других регионов со своими уже обученными собаками. Обучение волонтеров будет бесплатным, дальнейшая их работа с собаками будет также на безвозмездной основе. Финансировать обучение и работу волонтеров региональная Федерация кинологического спорта будет за счет своих средств. Планируется, что к концу ноября команда волонтеров приступит к работе.

"Главный критерий для отбора - собака должна быть выносливой, ей нужно будет много перемещаться, она должна быть достаточно мобильной и быстрой. Задача собаки, в первую очередь, - не зависеть от владельца, владелец вообще не должен ей помогать. Собака должна находить именно человека неподвижного и подать звуковые команды - то есть облаять ту цель, которую она нашла для того, чтобы потом привлечь внимание поисковиков", - добавил Морозов.