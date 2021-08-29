СМИ: на Кубе начнут применять китайскую вакцину от коронавируса

ГАВАНА, 29 августа. /ТАСС/. Медицинские специалисты Кубы начнут вакцинацию препаратом китайской корпорации Sinopharm в провинции Сьенфуэгос в центральной части республики. Об этом в субботу сообщает агентство Prensa Latina со ссылкой на директора Института вакцин Финлай Висенте Вереса Бенкомо.

По его словам, в дополнение к двум дозам китайской вакцины будет применяться местная разработка Soberana Plus. На первом этапе, который начнется в воскресенье, предполагается делать прививки гражданам старше 19 лет.

По официальным данным, на острове выявили более 627 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, более 4,9 тыс. человек умерли. Руководство острова планирует провести полную вакцинацию населения в этом году. К настоящему моменту полный курс вакцинации прошли около 3 млн граждан.