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До конца года в Крыму планируют разработать программу развития электротранспорта

Власти хотят увеличить количество экологически чистого транспорта на полуострове

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Власти Крыма до конца 2021 года разработают программу развития электротранспорта в регионе, предполагающую увеличение количества используемой экологически чистой техники на полуострове. Об этом сообщила ТАСС вице-премьер региона - министр финансов республики Ирина Кивико.

В мае в Крыму создали рабочую группу по вопросам развития электротранспорта, которую возглавила Кивико.

"В рабочей группе аккумулируются все идеи, проблемные вопросы и предложения, на основе которых до конца 2021 года планируется разработка программы развития электротранспорта", - сказала Кивико.

По ее словам, в республике планируется увеличить количество электротранспорта. "Все это будет прописано в программе <...>. Это можно сделать за счет льгот и субсидирования из бюджета, формирования системы гарантий для пользователей и владельцев электротранспорта, модернизации существующей электросети", - отметила вице-премьер Крыма.

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