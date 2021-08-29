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В работе "ВКонтакте" произошел сбой

К 09:30 мск было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе мессенджера в России

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сбои в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в России, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 09:30 мск было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (72%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 19% - на проблемы в отправке сообщений, 10% - на проблемы с загрузкой видео. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

В пресс-службе "ВКонтакте" сообщили ТАСС, что работают над устранением проблемы.

"У части пользователей веб-версии могут наблюдаться проблемы с загрузкой некоторых разделов "ВКонтакте", но мы оперативно восстанавливаем работу", - заявили в пресс-службе социальной сети.

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