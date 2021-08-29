Работа "ВКонтакте" восстановилась после кратковременного сбоя

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" устранила неполадки в работе сервиса, которые возникли у российских пользователей в воскресенье.

"Мы полностью восстановили работу", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, сообщал о жалобах на работу соцсети.

К 09:30 мск было зафиксировано 2 420 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (72%) жаловались на сбои в работе сайта соцсети, 19% - на проблемы в отправке сообщений, 10% - на проблемы с загрузкой видео. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.