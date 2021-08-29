В России выявили 19 286 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 286, до 6 882 827. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,28%.

В частности, за сутки было выявлено 1 318 случаев заражения в Санкт-Петербурге, 914 - в Московской области, 523 - в Свердловской области, 485 - в Ростовской области, 470 - в Пермском крае.

В настоящее время в России продолжают лечение 552 940 человек.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 16 804. Всего уже выздоровели 6 148 250 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 89,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки выписаны по выздоровлению 1 220 пациентов в Московской области, 657 в Санкт-Петербурге, 607 - в Республике Коми, 510 - в Иркутской области, 505 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса за сутки возросло на 797 против 799 днем ранее, до 181 637.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до 2,64%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 38 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 35 - в Краснодарском крае, 32 - в Свердловской области, по 29 - в Пермском и Красноярском краях, 28 - Ростовской области.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 444 против 1 498 днем ранее. Всего в городе с начала пандемии выявили 1 564 952 инфицированных.

В относительном выражении прирост составил 0,09%.

За сутки в городе было зарегистрировано 52 летальных исхода. Всего в городе, по данным штаба, умер 27 351 (1,75%) заболевший.

Были выписаны по выздоровлению 1 789 пациентов за сутки. За все время выздоровели 1 442 955 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 94 646 человек.