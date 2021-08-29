Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге достиг максимума с конца ноября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге в воскресенье продолжил рост и достиг 1,3 - максимума с 27 ноября 2020 года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В России в целом индикатор также увеличился, но остался ниже единицы, составив 0,99.

Коэффициент превышает единицу в четырех из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Санкт-Петербурга, это Иркутская и Свердловская области (1,01), а также Москва (1,1 - максимум с начала августа).

В Воронежской, Ростовской и Самарской областях показатель равен ровно 1, в Красноярском крае - 0,99, в Нижегородской области - 0,9, в Московской - 0,77.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.