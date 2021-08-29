Лидеру Rammstein предложили выступить в Твери с соблюдением коронавирусных ограничений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Организаторы музыкального фестиваля в Твери направили солисту группы Rammstein Тиллю Линдеманну предложение выступить с концертом 29 августа на закрытой площадке с соблюдением противоэпидемических мер. Об этом говорится в письме маркетинговой фирмы организаторов музыканту, которое есть в распоряжении ТАСС.

Организаторы подчеркнули, что на концертной площадке будут присутствовать не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал.

"Мы просим вас <...> обеспечить выступление [шоу] длительностью 70 минут (без перерывов) с концертной программой с участием концертного коллектива 29 августа 2021 года на территории пивоварни "Афанасий" в городе Твери", - сказано в документе.

Организатор музыкального фестиваля, руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин уточнил ТАСС, что Линдеманна попросили провести концерт на закрытой площадке, а не той, где планировалось его выступление изначально. "Препятствий со стороны полиции при закрытии площадки быть не должно, поэтому прошу провести концерт на закрытой площадке", - сказал Ларин.

Накануне организатор фестиваля "Макларин - за Родину!" в Твери Максим Ларин сообщил, что формат мероприятия будет изменен. Площадку на предприятии, где расположена сцена для выступления Линдеманна, предлагается закрыть и не проводить там праздника вообще. При этом, по его словам, на территории вокруг холдинга организаторами будут поставлены шатры и проведены детские мероприятия. Кроме того, для выступления тверских музыкантов установят вторую сцену.

Предупреждения и ограничения

28 августа Роспотребнадзор предупредил организаторов фестиваля об антиковидных ограничениях на проведение массовых мероприятий, действующих в регионе, сообщив, что в настоящий момент на территории региона действуют ограничения на проведения массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых не должна превышать 500 человек.

28 августа в СМИ появилась информация, что солисту группы Rammstein Линдеманну выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер. Силовики пришли к нему перед фестивалем в Твери, организованном Лариным. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции не имеют претензий к Линдеманну из-за предстоящего выступления в Твери.

В свою очередь Ларин сообщил ТАСС, что сотрудники полиции проводят следственные действия у него в холдинге. Они останавливают все машины с тонировкой, охраняют холдинг от приезда любых групп. По его словам, репетицию перед возможным выступлением на фестивале Линдеманна провести не удалось.