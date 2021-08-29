В России неделю подряд выявляют менее 20 000 заболевших коронавирусом в сутки

Число выявляемых случаев сокращается шестую неделю подряд - с 23 по 29 августа штаб сообщил о 135 740 заразившихся против 146 251 с 16 по 22 августа (снижение на 7,2%). Уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 20 000 заболевших в сутки.

При этом смертность, которая на прошлой неделе сократилась впервые с начала июня, вновь немного выросла. ТАСС собрал ключевую статистику эпидемии за последние семь дней.

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число выявляемых в России случаев заражения впервые с июня не превышает 20 000 в сутки семь дней подряд, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала пандемии в России, по данным штаба, заразились 6 882 827 человек. Показатель заболеваемости с учетом численности населения уменьшился с 14,3 до 13,3 случая в сутки на 100 000 жителей.

Коэффициент распространения коронавируса по итогам семи дней остался на отметке 0,99. Он держится ниже единицы почти две недели.

При этом количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти, хотя и гораздо медленнее, чем раньше. Сейчас в России, согласно сообщениям штаба, болеют 552 940 человек.

Умершие

Смертность от новой инфекции, которая на прошлой неделе впервые с начала июня снизилась, на этой вновь выросла: с 23 по 29 августа штаб зарегистрировал 5 593 летальных исхода, тогда как с 16 по 22 августа - 5 545.

В середине недели число регистрируемых в сутки смертей снова превышало 800, а в четверг стало известно о 820 умерших, что стало максимумом за все время пандемии. К выходным показатель опустился ниже 800.

Летальность новой болезни продолжает расти. За семь дней показатель увеличился с 2,61% до 2,64%, следует из сообщений штаба.

Следует иметь в виду, что данные штаба являются неполными: он учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

Главные очаги

На Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург пришлось только 18,1% заразившихся, выявленных в стране на этой неделе. На прошлой показатель составлял 21,5%, за неделю до этого - 23,8%.

В Москве подтвердили 10 128 новых случаев, что сразу на 20% меньше, чем за предыдущие семь дней. Смертность в столице оказалась минимальной с конца марта - 373 летальных исхода.

В Подмосковье число заболевших возросло на 6 363 против 8 211 на прошлой неделе. В последние пять дней в регионе выявляют менее 1 000 инфицированных в сутки.

Продолжается спад заболеваемости и в Санкт-Петербурге. С 23 по 29 августа в городе зарегистрировали 8 096 случаев заражения - почти на четверть меньше, чем с 15-го по 22-е.

В остальной России

Темпы распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, впервые за долгое время снизились во всех федеральных округах страны.

Самым серьезным стал спад в Центральном и Северо-Западном округах, где выявили соответственно на 12,7% и 12,3% меньше заболевших, чем на прошлой неделе. Это связано, в частности, с улучшением эпидемической ситуации в Московском регионе и Санкт-Петербурге.

На Дальнем Востоке сокращение составило 4,8%, в Сибири - 3,8%, в Приволжье - 3,1%. В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах подтвердили на 2,5% меньше случаев заражения, чем неделей ранее, на Урале - на 1,7%.