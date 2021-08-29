РБК: российских туристов в регионах раздражает отсутствие инфраструктуры

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Больше всего российским туристам в путешествиях по регионам не нравится отсутствие инфраструктуры, высокие цены и отношение местных жителей, сообщает в воскресенье РБК со ссылкой на результаты опроса сервиса Superjob.

В опросе сервиса приняли участие россияне старше 18 лет, в течение последних трех лет посещавшие курорты и туристические места Краснодарского, Камчатского и Ставропольского краев, Дагестана, Калининградской области, "Золотого кольца", Алтая и Крыма, а также местные жители из этих регионов. Респондентам нужно было назвать раздражающие факторы в этих регионах, пишет издание.

Чаще всего вариант "ничего не раздражает" выбирали, отвечая про Калининградскую область (45%), Дагестан (43%), Камчатку и Ставропольский край (42%).

При этом туристам в Калининградской области не нравится отсутствие инфраструктуры (18%), завышение цен (16%), климат и насекомые (10%). В Дагестане туристы также жалуются на инфраструктуру (13%), небрежное отношение к природе (10%) и отношение местных жителей (6%). Больше всего отдыхавших на Камчатке не устроили цены (23%), инфраструктура (19%) и отношение местных жителей (13%). На Ставрополье помимо инфраструктуры (24%) и цен (17%) среди раздражителей названо большое количество туристов (16%).

Плохая инфраструктура (33%), цены (30%) и отношение местных жителей к туристам (15%) называются основными негативными моментами при посещении Крыма. В Краснодарском крае опрошенные недовольны завышенными ценами (36%), инфраструктурой (26%), большим числом туристов (25%) и мусором (24%).

С другой стороны местным жителям не нравится неуважение туристов к коренному населению, невоспитанное поведение и мусор. Некоторые респонденты отмечали ненадлежащий внешний вид отдыхающих. Например, в Дагестане призывают одеваться достойно (11%), а в Крыму просят не ходить по улицам в купальниках (10%). Также жители Крыма и Краснодарского края выделили нарушения отдыхающими ПДД. Неудобства от большого количества туристов отмечают в Калининграде (6%), Краснодарском крае (4%) и в Крыму (3%).