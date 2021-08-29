Синоптик назвал лето 2021 года в Москве аномально теплым

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лето в столице в 2021 году было в среднем на 2,5 градуса теплее климатической нормы. Об этом в воскресенье сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, не превышающим 10%, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон", - написал метеоролог на своей странице в Instagram.

Тишковец добавил, что в столице июнь был на 3,2 градуса теплее нормы, июль - на 2,5 градуса. В первый месяц лета выпало 63 мм осадков, что ниже климатической нормы. В июле выпало в два раза меньше нормы осадков - 43 мм, а в августе, наоборот, ожидается почти в полтора раза больше месячной нормы осадков.

Синоптик также заметил, что лето 2021 года станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений.