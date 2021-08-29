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Синоптик назвал лето 2021 года в Москве аномально теплым

По словам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, сезон станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Лето в столице в 2021 году было в среднем на 2,5 градуса теплее климатической нормы. Об этом в воскресенье сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Столичное лето было в среднем на 2,5 градуса теплее многолетней климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, не превышающим 10%, отсюда и неплохой урожай, и жаркие летние дни, и полноценный купальный сезон", - написал метеоролог на своей странице в Instagram.

Тишковец добавил, что в столице июнь был на 3,2 градуса теплее нормы, июль - на 2,5 градуса. В первый месяц лета выпало 63 мм осадков, что ниже климатической нормы. В июле выпало в два раза меньше нормы осадков - 43 мм, а в августе, наоборот, ожидается почти в полтора раза больше месячной нормы осадков.

Синоптик также заметил, что лето 2021 года станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений.

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