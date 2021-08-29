Эксперт предложила готовить в России специалистов по продвижению креативных проектов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Креативная индустрия в регионах России нуждается в специалистах по продвижению и управлению проектами, без которых невозможно ее развитие. Такое мнение высказала в воскресенье директор Роскультцентра Марина Абрамова и предложила начать готовить таких специалистов по всей территории страны.

"Я думаю, что это первичная проблема, которая у нас существует в регионах. Огромное количество творческих людей, креативных проектов, но это в креативную индустрию не перетекает, потому что у людей нет управленческих навыков эти проекты "упаковывать" и двигать дальше", - сказала она в ходе сессии в рамках Российской креативной недели.

Абрамова добавила, что для этого необходимо обучать руководителей проектов правильному продвижению, строительству бизнес-моделей и общению с инвесторами. "Если творчество сейчас остается непрофессиональным, оно не приводит к какому-то бизнесу для человека, то, к сожалению, мы с вами никак креативную экономику не развиваем", - пояснила она.

Аналогичное мнение высказал начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодежи Кирилл Литвицкий. Он добавил, что для начала продвижения проектов их руководителям необходимо научиться заинтересовывать органы власти.

"Очень творческие ребята, но они не знают, куда принести свои идеи. <…> Им надо помогать, потому что они должны знать, что их поддержат, как поддержат. Особенно очень важно давать им управленческие навыки. Потому что придумать - одна история, а вот продвигать, сделать из этого бренд, найти заинтересованного человека, найти инвестора не так уже просто. Сначала лучше начать с органов власти. Заинтересовать их - одна часть, потом натренироваться и заинтересовать финансовую сторону, коммерческую сторону, бизнес-сторону", - отметил он.

О Российской креативной неделе

Российская креативная неделя проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.