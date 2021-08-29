Рогозин заявил, что Роскосмос отдает почти весь производимый кислород лечебным учреждениям

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" в течение трех месяцев передает практически весь производимый кислород медицинским учреждениям, перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Об этом в воскресенье сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Мы уже в течение трех месяцев передаем почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее правительство РФ направило более 650 млн рублей на закупку концентраторов кислорода для больниц 20 регионов. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в условиях распространения коронавирусной инфекции в целом выросла потребность медицинских организаций в кислороде.