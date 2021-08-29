Преподаватели афганских вузов призвали талибов не переделывать систему образования

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 августа. /ТАСС/. Преподаватели афганских университетов призвали лидеров радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) сохранить и модернизировать систему образования страны, а не создавать новую. Экс-министр высшего образования Аббас Басир заявил в воскресенье на конференции по высшему образованию, которую проводят талибы, что начинать строить систему обучения с нуля - это ошибка.

"Давайте не будем отвергать все, заводя новую систему, мы должны больше работать над тем, что у нас уже есть", - приводятся слова Басира на сайте газеты Times of India.

Эта просьба прозвучала после того, как назначенный талибами министр высшего образования Абдул Баки Хаккани подверг критике нынешнюю систему обучения, созданную при участии международного сообщества, заявив, что в ней мало внимания уделяется религии.

"Мир пытался вывести религию из научного образования. <...> Каждый пункт, противоречащий исламу, в системе образования будет снят", - сказал он.

4 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную кампанию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Ашраф Гани покинул Афганистан. Вице-президент республики Амрулла Салех сообщил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Его возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда, в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.