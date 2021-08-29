Законопроект о регулировании алгоритмов соцсетей представят до конца года

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Законопроект, регулирующий рекомендательные алгоритмы социальных сетей и видеохостингов, будет представлен в осеннюю сессию Госдумы. Об этом в воскресенье сообщил член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин в рамках форума "Российская креативная неделя".

"Я хотел бы здесь еще проанонсировать новый законопроект, который сегодня в разработке [находится], о регулировании рекомендательных алгоритмов", - сказал он.

По его словам, часто встречаются случаи автовоспроизведения запрещенных видео. "Ребенок, условно, смотрит видео о распаковке киндер-сюрпризов, а потом [включается] автовоспроизведение - и он видит уже экстремистское видео. Таких случаев очень много", - посетовал депутат.

В связи с этим, считает Горелкин, нужно предусмотреть возможность отключения рекомендательных алгоритмов. "Нам нужно стремиться к тому, чтобы все рекомендательные алгоритмы, во-первых, могли быть отключены, и кнопки отключения должны быть. Во-вторых, они должны быть прозрачны, должен быть общественный контроль", - убежден он.

Парламентарий отметил, что сейчас, например, непонятно, как работает нейросеть YouTube и по какому принципу видеохостинг воспроизводит "ребенку экстремистские видео, хотя он никогда их не лайкал и не смотрел". "Это очень большой вызов, которым нам предстоит осенью заниматься. И законопроект в разработке [находится]. Уверен, что в осеннюю сессию он уже будет представлен", - заключил Горелкин.

Форум "Российская креативная неделя", включающий более 300 мероприятий и затрагивающий 14 индустрий, проходит 26-29 августа в Москве. ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.