В Калининградской области планируют ввести меры поддержки для создателей рекламы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Систему компенсаций затрат (рибейтов), которая сейчас распространяется на кинокомпании, снимающие фильмы на территории Калининградской области, планируют расширить и на создателей рекламы. Об этом ТАСС сообщил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время Российской креативной недели.

"Это направление (систему рибейтов) мы будем масштабировать. У нас есть мысль про рекламу. Там достаточно сложный процесс, мы его сейчас пытаемся правильно юридически оформить, чтобы не оказалось так, что мы будем субсидировать любой ролик в интернете, TikTok, который будет попадать под эту программу. Понятно, что профессиональную рекламу, которая рекламирует какие-то товары и услуги серьезного бренда, мы бы хотели видеть в Калининграде и готовы их (создателей рекламы) поддержать не только деньгами, но и с точки зрения организации процесса", - сказал Ермак.

По его словам, на рибейты для производства кинокартин на территории региона в этом году заявлено 19 проектов общей стоимостью 250 млн рублей. Из этой суммы 50 млн может быть выдано в качестве компенсации, уточнил министр.

"Нам говорят, что это невыгодно. Мы выдали рибейт в 50 млн, но они (кинопроизводители) у нас на территории потратили 250 [млн рублей]. У нас чистого дохода 200 млн [рублей]. Да, они не попали в бюджет напрямую, но они остались у нашего малого бизнеса, мы обеспечили занятость, конкурентоспособность нашего бизнеса, эти деньги остались в наших ресторанах и отелях", - пояснил Ермак.

Он уточнил, что сейчас в регионе также прорабатывается возможность компенсации затрат на производство музыкальных клипов и анимационных роликов. При этом вопрос об объединении этих мер поддержки в единый кластер в регионе пока не стоит, добавил Ермак.

В 2016 году Калининградская область вошла в число пилотных регионов России, на территории которых действует механизм рибейтов. Первые рибейты кинопроизводителям здесь были выплачены в 2017 году, их сумма составила 20 млн рублей. Средства на компенсации выделяются из областного бюджета. Благодаря внедрению этой системы в области появилось несколько компаний, которые предоставляют услуги аренды оборудования. Региональные власти заинтересованы в дальнейшем развитии киноиндустрии и ставят целью в том числе создание полноценной системы образования в сфере кино - подготовки помощников режиссеров, кинооператоров.

Российская креативная неделя

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.