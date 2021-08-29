Синоптики предупредили жителей европейской части России о начале глубокой осени

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Осенняя погода и дожди с промозглым ветром ожидают жителей центральной части России с 2 сентября. Температура воздуха днем не превысит 11-16 градусов тепла, сообщил в воскресенье ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"2 сентября в Центральной России резко наступит настоящая осень. В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром. В темное время суток температура воздуха понизится до плюс восьми - плюс 13 [градусов], а днем [будет] не выше плюс 11 - плюс 16 [градусов]", - рассказал он.

По его словам, далее холодные веяния с Арктики будут только усиливаться. "Ночами воздух станет остывать до плюс трех - плюс восьми [градусов], а в дневные часы [температура составит] всего лишь плюс семи - плюс 12 [градусов], что на пять-семь градусов ниже климатической нормы сентября. Это, между прочим, уже ранний октябрьский холод", - подчеркнул специалист.

Особенно похолодание коснется жителей СЗФО, где в отдельных районах в период с 3 по 5 сентября ночные температуры понизятся до нуля - пяти градусов тепла, подчеркнул Тишковец. "Это значит, [что] вперемешку с дождем кое-где начнет пробиваться и первый мокрый снег. "Белые мухи", которые, впрочем, будут таять по пути к земле, могут наблюдаться в отдельных районах Русского Севера (Мурманская, Архангельская области, Карелия, Коми, Вологодчина), Северного Урала (север Пермского края и Свердловской области), а также не исключены на севере Волго-Вятского региона и Верхневолжья (Кировская, Костромская, Тверская, Ярославская области)", - добавил он.

В северо-западной части России будет очень ветрено: в порывах скорость увеличится до штормовых 17-22 м/с.