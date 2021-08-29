Организатор фестиваля в Твери заявил, что выступление лидера Rammstein не состоится

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Выступление лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, запланированное ранее на музыкальном фестивале в Твери, не состоится, сообщил в воскресенье его организатор, руководитель холдинга "Афанасий" Максим Ларин.

"Друзья, мы получили ответ от Тилля Линдеманна. Ему не разрешили выступать на нашем фестивале и предупредили о возможности привлечения к административной и уголовной ответственности в случае нарушения предписаний", - написал Ларин на своей странице в "ВКонтакте".

Он также опубликовал официальное уведомление, в котором отмечается, что 27 августа на территории комплекса "Завидово" в Тверской области сотрудники правоохранительных органов вручили Линдеманну документы, предписывающие соблюдать законодательство РФ об ограничениях, связанных с действующими в регионе антиковидными мерами. Ознакомившись с ними, артист принял решение об отмене своего выступления 29 августа на музыкальном фестивале в рамках "соблюдения действующего российского законодательства и основываясь на условиях договора".

Также в уведомлении сообщается, что у лидера музыкальной группы и его команды отсутствует "физическая возможность доступа к месту проведения фестиваля" из-за ограничений, введенных органами местного самоуправления.

Ранее организаторы музыкального фестиваля в Твери направили солисту группы Rammstein предложение выступить с концертом 29 августа на закрытой площадке с соблюдением противоэпидемических мер. На концертной площадке предполагалось присутствие не более 500 человек, включая творческий коллектив и технический персонал.

Роспотребнадзор 28 августа предупредил организаторов фестиваля об антиковидных ограничениях на проведение массовых мероприятий, действующих в регионе, сообщив, что в настоящий момент на территории региона действуют ограничения на проведения массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых не должна превышать 500 человек. В тот же день в СМИ появилась информация, что солисту группы Rammstein выписали предписание о недопустимости нарушения антиковидных мер.