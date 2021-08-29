До конца года Калининградскую область могут посетить рекордные 2 млн туристов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Власти Калининградской области ожидают, что до конца года общее число туристов, посетивших регион за 12 месяцев, составит рекордные 2 млн. Об этом сообщил ТАСС министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак во время Российской креативной недели.

В 2019 году туристический поток в Калининградской области составил 1,7 млн человек, в 2020 году он снизился до 1,2 млн.

"По нашим прогнозам, до конца года к нам приедут 2 млн человек. Это вообще абсолютный рекорд. Мы не считаем людей, которые не ночуют в Калининграде. Мы считаем только туристов, которые как минимум одну ночь переночевали", - отметил Ермак.

По его словам, в этом году средняя загрузка мест размещений туристов была выше, чем в прошлом году, и составила 75% к 65% соответственно, а в летний период она и вовсе достигла 100%. При этом 80% номеров в отелях и гостиницах региона уже забронированы на осенний сезон, пояснил министр. "Та ситуация (увеличение туристического потока), которая произошла у нас, должна была по нашей стратегии произойти в 2024 году. Мы двигались шаг за шагом, эволюционно, не торопясь, при этом нашей задачей никогда не было нарастить количество туристов, у нас основная задача - выручка всегда", - сказал Ермак.

Он уточнил, что средний заработок туриста, приезжающего в Калининградскую область, сегодня составляет 92 тыс. рублей. Чаще всего регион посещают женщины - 61% против 39% туристов-мужчин. При этом больше половины приезжающих - жители Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих к ним областей, пояснил министр.

"Калининград сейчас распробовали и будут ехать вне зависимости - откроют, не откроют границы. Понятно, что будет в какой-то момент спад, но это спад в динамике. Это не спад в количестве, рост все равно будет", - считает министр.

Российская креативная неделя

Российская креативная неделя (Russian Creative Week) проходит 26-29 августа в Парке Горького в Москве. Ожидается, что за это время на площадке мероприятия соберутся лидеры 14 отраслей, входящих в "креативные индустрии" по международным стандартам. Организаторами фестиваля выступают ФГБУ "Роскультцентр" и Российский книжный союз. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Москвы.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.