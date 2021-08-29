Абсолютным чемпионом IX Национального чемпионата WorldSkills Russia стала сборная Москвы

УФА, 29 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2021 прошла в Уфе. Согласно результатам общекомандного зачета, абсолютным чемпионом была признана сборная Москвы, сообщила пресс-служба WorldSkills Russia.

"По результатам общекомандного зачета абсолютным чемпионом первенства признана сборная Москвы. Первое место по итогам медального зачета и с учетом позиции региона в рейтинге по 700-балльной шкале заняла Республика Татарстан. Второе место разделили команды Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга. Третье место взяла Московская область. В десятку самых сильных команд также вошли представители Красноярского и Краснодарского краев, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской, Самарской, Тюменской областей, Республики Саха (Якутия)", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество баллов набрали конкурсанты из Республики Татарстан - Алина Шаймухаметова - 1 523 балла, и Брянской области - Илья Куликов - 1 062 балла. В первую пятерку также вошли финалисты из Москвы Кирилл Рунасов и Олеся Лаухина, набравшие по 938 баллов, и Петр Евтюгин, получивший 933 балла.

Соревнования в рамках чемпионата проходили по 105 компетенциям, разделенным на семь блоков. При этом в нацфинале WorldSkillsRussia-2021 впервые были представлены 12 новых компетенций: "Агент страховой", "Аппаратчик химических технологий", "Бережливое производство", "Лечебная деятельность (фельдшер)", "Неразрушающий контроль", "Облачные технологии", "Организация строительного производства", "Пчеловодство", "Стоматология ортопедическая", "Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте", "Финансы", "Цифровое земледелие". Их появление обусловлено актуальностью для экономики, запросами бизнеса, а также востребованностью в отдельных регионах, пояснили в пресс-службе.

Как отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, развитие системы среднего профессионального образования сейчас является одним из ключевых векторов развития отечественного образования и двигателем многих экономических процессов. "Именно поэтому нам нужно выстроить такую модель подготовки кадров, которая бы подстраивалась под конкретные запросы экономики и запросы рынка труда", - подчеркнул на церемонии закрытия чемпионата министр.

Глава Башкирии Радий Хабиров, в свою очередь, признался всем участникам чемпионата в глубоком уважении. "Мы все выражаем вам свое глубокое, настоящее, мужское уважение. Мы преклоняем головы перед вашим упорством, перед вашим профессионализмом и вашей еще юношеской дерзостью. Так держать, в добрый путь. Башкортостан всегда вас ждет", - сказал он.

О чемпионате

Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - 2021 проходил в Уфе с 26 по 28 августа, в мероприятии приняли участие порядка 1,8 тыс. конкурсантов из 76 регионов России, и около 2 тыс. экспертов. Первенство проходило в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". Организаторы - Министерство просвещения РФ, правительство Башкирии, АНО "Агентство развития профессионального мастерства и АНО "Агентство стратегических инициатив.