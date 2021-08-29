{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве составили протоколы на 169 приезжих, задержанных за агрессивное поведение

Молодых людей ранее задержали на Бабаевской улице из-за того, что они агрессивно себя вели и выясняли отношения на повышенных тонах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции составили протоколы о мелком хулиганстве на задержанных ранее на Бабаевской улице за агрессивное поведение 169 приезжих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Уточняется, что в минувшую субботу в полицию поступило сообщение о скоплении молодых людей на Бабаевской улице, которые агрессивно себя вели и выясняли отношения на повышенных тонах.

"Прибывшими на место полицейскими была выявлена группа молодых граждан, которые при виде сотрудников попытались скрыться в одном из общежитий на Бабаевской улице. В ходе оперативно-разыскных мероприятий участники конфликта были выявлены и доставлены в территориальные отделы МВД. В отношении 169 доставленных граждан составлены административные материалы по статье 20.1 КоАП ("Мелкое хулиганство")", - сказал собеседник агентства.

Теги
Россия
Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана "Ида"
В районе Нового Орлеана Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с, отметили в Геологической службе США
Читать полностью