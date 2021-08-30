Во Владивостоке на время ВЭФ ввели ограничения для автомобилей и коммунальщиков

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Первые ограничения на передвижение автотранспорта и проведение земляных работ введены во Владивостоке до окончания Восточного экономического форума (ВЭФ), который завершится 4 сентября, сообщает в понедельник пресс-служба правительства Приморского края.

"В связи с проведением мероприятий по обеспечению безопасности шестого Восточного экономического форума планируется введение временных ограничений и запретов. Ряд из них начинает действовать уже с понедельника, 30 августа. 30 августа - 4 сентября вводится запрет на парковку, а также въезд крупногабаритных транспортных средств и автомобилей, перевозящих опасные грузы, на дороги острова Русский", - сообщает пресс-служба.

Также с сегодняшнего дня до 4 сентября действует запрет на парковку на трассах острова Русский, за исключением обустроенных парковочных площадок, и запрет на проведение дорожных и земляных работ, опрессовки теплотрасс.

Кроме того, с 1 сентября будет введен запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех воздушных судов, кроме тех, что доставляют участников ВЭФ и судов безопасности. Кроме того, в этот же период будет введен запрет на плавание в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик. Исключение составят суда, привлеченные к мероприятиям ВЭФ, спасательные суда и суда экстренной медицинской помощи. Также с 1 по 4 сентября будет запрещено движение и парковка грузовиков, перевозящих опасные грузы, на трассе проезда спецкортежей на территории Владивостока. С 30 августа по 4 сентября территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где будет проходить форум, и прилегающая территория будут закрыты для посещения.

VI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, участие гостей ожидается в очной форме и онлайн. Все мероприятия будут транслироваться на сайте ВЭФ. В этом году планируется организовать за рубежом отдельные студии форума, которые будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.