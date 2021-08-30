Опрос: сотрудники на удаленке берут подработку в два раза чаще тех, кто работает из офиса

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Почти каждый четвертый опрошенный россиянин помимо основной работы имеет подработку, причем в два раза чаще тех, кто работает из офиса, подрабатывают сотрудники на удаленке: среди них подрабатывают 39%. Таковы результаты опроса Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Почти каждый четвертый россиянин помимо основной работы имеет подработку (24%), 56% работают только в одном месте, но хотели бы найти дополнительный источник заработка. Чаще остальных подрабатывают респонденты, чья основная работа предполагает постоянную удаленку - 41%. Среди тех, кто переведен на дистанционную работу в связи с пандемией коронавируса, дополнительный заработок имеют 39%. Среди тех, кто работает на территории работодателя, - почти в 2 раза меньше (22%)", - говорится в результатах опросная

Отмечается, что при этом 45% тех, кто работал удалено и до локдауна, имеют более 30% от всего дохода с подработки.

Летом россияне подрабатывают чаще, чем в зимой: 24% в августе и 17% в январе 2021 года. При этом в августе, как и в январе, у большинства россиян на подработку уходит до 10 часов в неделю (62% и 61% соответственно). При этом респонденты стали чаще говорить, что заработок от подработки не превышает 10% их общего дохода в месяц (34% и 27% соответственно).

Опрос проводился с 10 по 26 августа среди 2 500 респондентов старше 18 лет во всех округах России.