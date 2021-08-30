В Австралии зафиксировали антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

СИДНЕЙ, 30 августа. /ТАСС/. Число инфицированных новым коронавирусом в Австралии за прошедшие сутки возросло на 1 375, от осложнений, вызванных вирусом, умерли четыре человека. Как свидетельствуют данные, обнародованные в понедельник министерством здравоохранения, за минувшие 24 часа медики зафиксировали максимально высокий прирост числа инфицированных в стране за время пандемии.

Наибольшее число новых заразившихся - 1 290 - выявлено в самом густонаселенном штате Австралии - Новом Южном Уэльсе. Еще 85 инфицированных зарегистрированы в штате Виктория (73) и на Австралийской столичной территории (12). Общее число заболевших во время второй волны пандемии, зафиксированной на континенте 16 июня текущего года, выросло до 18 227, умерли в этот период 103 заразившихся.

Наиболее неблагоприятной остается эпидемиологическая ситуация в штате Новый Южный Уэльс, административным центром которого является крупнейший город страны Сидней. Там с 16 июня фиксируется резкий рост числа заразившихся как в самом городе, так и в его окрестностях. В настоящий момент на регион приходится порядка 90% всех случаев инфицирования (17 077). В штате объявлен карантин, закрыта большая часть предприятий, учреждений и ведомств, все образовательные учреждения работают в онлайн-режиме, жителям предписано не покидать свои дома без веских оснований.

В Сиднее действует комендантский час, введены жесткие санитарные ограничения и масочный режим. Закрыты все розничные магазины, за исключением супермаркетов, аптек и специализированных магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Прекратили работу все предприятия общественного питания, за исключением продающих еду навынос или с доставкой. За нарушение правил изоляции предусмотрен штраф в размере 5 тыс. австралийских долларов ($3,6 тыс.).

Карантин объявлен и во втором по численности городе Австралии - Мельбурне. Здесь с начала августа фиксируют стабильный прирост числа заразившихся коронавирусом, хоть и не столь значительный, как в Сиднее. За последние четыре недели в мегаполисе зафиксировано 790 новых случаев инфицирования, причем более 30% заболевших (294) - дети и подростки в возрасте до 19 лет. Жителям Мельбурна предписано оставаться дома, учреждения, предприятия и ведомства закрыты, учебные заведения переведены на удаленный режим.

По данным федерального министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили 51,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее количество смертей, связанных с инфекцией, достигло 1 003. Вылечились 33,4 тыс. пациентов, в больницах страны остаются 920 заразившихся, 151 из них в реанимации. Первую прививку против коронавируса сделали 18,8 млн жителей страны (73,6% населения), две дозы вакцины получили чуть более 7 млн (27,4%).