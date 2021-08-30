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Вакцинация от коронавируса в России

Плановый медосмотр и вакцинация от коронавирурса началась в оленеводческих звеньях Чукотки

Первая бригада из 12 врачей уже отправилась в тундру

ТАСС, 30 августа. Первая в этом году бригада врачей главной окружной больницы отправилась в тундру на Чукотке, для того чтобы провести профилактические медосмотры и вакцинацию работников от коронавируса. Об этом сообщила ТАСС начальник окружного Департамента здравоохранения Надежда Ищенко.

"В тундру Анадырского района отправилась первая бригада врачей. Они проведут обследования в звеньях сельскохозяйственного предприятия "Канчаланский". В состав медицинской бригады вошли 12 специалистов: терапевт, педиатр и специалисты узкого профиля - ЛОР, хирург, невролог и офтальмолог. Врачи, в частности, проведут медосмотры работников тундры и их семей, сделают забор крови, флюорографию, ЭКГ и УЗИ. Кроме того, желающие смогут проконсультироваться с терапевтом и сделать прививку от коронавируса однокомпонентным препаратом "Спутник Лайт", - сказала Ищенко.

Далее специалисты планируют посетить другие оленеводческие бригады Анадырского района для медицинского осмотра оленеводов, которые не прошли его из-за труднодоступности территории.

Теги
РоссияЧукотский автономный округВакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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