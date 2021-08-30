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Ремонт научной библиотеки СевГУ возобновится в 2023 году

В общежитиях университета ремонт продолжат в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Ремонтные работы в научной библиотеке Севастопольского государственного университета планируется возобновить в 2023 году после доработки документации, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Единый заказчик в сфере строительства".

"По библиотеке начало работ планируется в 2023 году. Для успешной реализации проекта потребуется внесение существенных изменений в проектную документацию. Затраты на реализацию проектов будут определены по результатам прохождения государственной экспертизы проектно-сметной документации", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

Добавляется, что на год раньше - в 2022 году - планируется возобновить работы в общежитиях СевГУ на улице Университетской, где ремонт также начался и не был закончен.

Библиотека СевГУ - одна из крупнейших в Крыму. Организована в 1960 году, а в 1982 году размещена в специально построенном четырехэтажном здании площадью 4,2 тыс. кв. м. В настоящее время фонд библиотеки около 1,5 млн экземпляров учебной, научной и художественной литературы на разных языках - это книги, периодические издания, нормативно-техническая документация, книги в электронном формате, а также диссертации, авторефераты диссертаций и отчеты о научно-исследовательской работе.

Сейчас значительная часть фондов недоступна, так как с 2019 года здание библиотеки выведено на капитальный ремонт, но он был приостановлен. Компания, не справившаяся с объемом работ, внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

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