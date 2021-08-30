Байден объявил о стихийном бедствии в Луизиане из-за урагана "Ида"

ВАШИНГТОН, 30 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден распорядился в воскресенье предоставить федеральную помощь властям штата Луизиана из-за урагана "Ида", признанного крупным стихийным бедствием. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как следует из документа, американский лидер "объявил, что на территории штата Луизиана произошло крупное стихийное бедствие, и распорядился предоставить федеральную помощь" местным властям для "проведения восстановительных работ в районах, затронутых ураганом "Ида".

"Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба незастрахованному имуществу и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - добавили в Белом доме.

Ранее в воскресенье ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. В связи с этим уже около миллиона потребителей остались без электроснабжения.