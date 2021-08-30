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Жителям ЕАО, пострадавшим от паводка на реке Амур, начали выплачивать компенсации

Средства уже направили 92 гражданам

ТАСС, 30 августа. Жителям Еврейской автономной области (ЕАО), имущество которых пострадало от паводка на реке Амур, выплачиваются компенсации. Средства уже направлены 92 гражданам, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Оценочные комиссии продолжают свою работу в пострадавших от паводка районах, обследование домовладений завершается. Пока в списках на гарантированную выплату по 10 тыс. рублей числятся 237 человек, которые проживают в 94 домах. При этом, часть выплат уже доведена до людей. Деньги получили 92 жителя Ленинского, Октябрьского и Биробиджанского районов", - говорится в сообщении.

Комиссии уже обследовали 454 жилых помещения и подготовили 292 пакета документов.

"Наша основная задача - своевременно помочь людям. Ситуация, когда люди ждут положенные по закону выплаты месяцами и годами, недопустима. Оценочные комиссии, органы исполнительной власти, специалисты МФЦ совместно и в оперативном режиме работают для решения задачи, которую поставил президент Российской Федерации - завершить процесс выплат до сентября этого года", - отметил губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

По данным территориального управления МЧС, на реке Амур наблюдается спад уровня воды, однако в 17 населенных пунктах остается подтопленным 91 жилой дом, в которых проживает 196 человек, два объекта топливно-энергетического комплекса, шесть подвальных помещений социально значимых объектов, 489 приусадебных участков и 2 345 садовых участков. Также в зоне подтопления остаются 38 участков автомобильных дорог общей протяженностью 11 170 метра, два автомобильных моста и более 13 тыс. га сельскохозяйственных земель.

Правительственная комиссия РФ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 13 августа ввела режим ЧС федерального характера реагирования в ЕАО из-за паводков, ранее в автономии был введен режим ЧС регионального уровня.

Теги
РоссияЕврейская автономная область
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