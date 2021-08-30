Обрушившийся на штат Луизиана ураган "Ида" ослаб до первой категории

ТАСС, 30 августа. Ураган "Ида", обрушившийся в воскресенье на американский штат Луизиана, ослаб до первой категории. Об этом сообщается на сайте Национального центра по наблюдению за ураганами США.

По состоянию на 23:00 по местному времени (07:00 мск 30 августа) скорость ветра в пределах урагана упала ниже 43 м/с и достигает 42,5 м/с. Таким образом ураган ослаб, ему присвоена первая категория из пяти возможных.

Ранее в воскресенье ураган "Ида", сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг побережья Мексиканского залива на территории Луизианы. В связи с этим уже около миллиона потребителей остались без электроснабжения. Президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь властям штата Луизиана из-за урагана, признанного крупным стихийным бедствием.