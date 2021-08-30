Покрас Лампас создал арт-объект в Екатеринбурге в рамках фестиваля "Карт-бланш"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Художник-каллиграфист Покрас Лампас создал арт-объект в Екатеринбурге - новая работа художника "Теория разбитых окон" появилась в рамках фестиваля "Карт-бланш". Об этом автор сообщил на своей странице в Instagram.

"Первая работа на фестивале <...> ["Карт-бланш"] - "Теория Разбитых Окон", - подписал он фото с изображением арт-объекта.

Работу - каллиграфию на фактурном окне старинного здания - художник разместил в центре Екатеринбурга на улице Пушкина.

Покрас Лампас (Арсений Пыженков) - основатель направления в искусстве на основе каллиграфии - Calligrafuturism. За последние годы стал участником стрит-арт проектов, персональных и групповых выставок в России и за рубежом. В 2015 году создал самую большую каллиграфию в мире на крыше бывшего завода "Красный Октябрь" в Москве.

"Карт-бланш" - независимый фестиваль уличного искусства, который работает без спонсоров и партнеров. За несколько лет проведения мероприятия в нем приняли участие более 70 художников. Первый "Карт-бланш" попал в шорт-лист премии им. Сергея Курехина 2018 года в номинации "Лучший фестиваль современного искусства".