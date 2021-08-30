Умер Герой России Роман Шадрин

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Герой России, один из руководителей общественной организации "Герои Урала" генерал-майор запаса Роман Шадрин умер в Екатеринбурге в возрасте 54 лет. Об этом сообщил в понедельник ТАСС вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, помощником которого Шадрин был на протяжении последних лет.

"Да, умер, сегодня утром", - сказал вице-губернатор.

По словам Бидонько, Шадрин в последнее время болел и находился в больнице. Причину смерти он не назвал.

Шадрин проходил службу в вооруженных силах бывшего СССР и России с 1988 года, участвовал в первой и второй чеченской войнах, грузино-южноосетинском конфликте. Звание Героя России ему было присвоено за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзадания во время первой чеченской войны. С 2005 по 2012 годы был заместителем командующего войсками Уральского регионального командования внутренних войск МВД России, после чего был уволен в запас.

В 2013 году был избран депутатом гордумы Екатеринбурга, с 2015 по 2019 годы работал директором городского ЦПКиО. Позже стал помощником вице-губернатора Свердловской области по вопросам патриотического воспитания. Также занимал должность руководителя проектов и общественных представительств организации "Герои Урала".