Дегтярев потребовал от мэрии Хабаровска срочно отремонтировать подмытую паводком дорогу

ХАБАРОВСК, 30 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев потребовал оперативно завершить ремонт дороги в Хабаровске, часть которой просела в результате подмыва грунта. Об этом он сообщил в понедельник в своем Telegram-канале.

"Сегодня поставил задачу мэрии Хабаровска оперативно завершить ремонт на улицах Радищева и Павла Морозова. Дорожное полотно просело из-за подмыва грунта. Но на выходных работа там практически не велась. Это безобразие!" - отметил Дегтярев.

Выступая на заседании в правительстве Хабаровского края, врио губернатора сообщил, что аварийно-восстановительные работы должны завершиться в течение шести дней.

Улица Павла Морозова связывает центр и Индустриальный район Хабаровска. Утром в городе отмечались сильные пробки, люди часами добирались на работу.

Хабаровский край переживает четвертую волну паводка. Предыдущие прошли без серьезных последствий, во время нынешней подтопило 49 населенных пунктов, 33 жилых дома, 132 приусадебных участка, 1 634 дачных участка, 487 земельных участков и 79 участков дорог. У Хабаровска уровень Амура превышал опасную отметку, но сейчас снижается.