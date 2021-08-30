Карбоновый полигон открыли на базе Тюменского государственного университета

ТЮМЕНЬ, 30 августа. /ТАСС/. Открытие карбонового полигона состоялось на базе Тюменского государственного университета, передает корреспондент ТАСС.

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

"Мы, конечно, с помощью семи полигонов не сделаем национальную мониторинговую сеть - сеть мониторинга климатически активных газов. Но на базе уже первых семи полигонов мы сможем начать формировать научные основы для такого мониторинга. <…> Сегодня у нас первое открытие - Западно-Сибирский научно-образовательный центр, Тюменская область и Тюменский государственный университет презентуют первый полигон, на очереди еще шесть субъектов", - сказал на открытии полигона министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Он добавил, что дополнительно министерством уже рассматриваются 15 заявок от 15 российских регионов о создании новых полигонов.

Карбоновый полигон Тюменского госуниверситета - единственный полигон, созданный под эгидой научно-образовательного центра (НОЦ). Он будет выполнять функцию координации для сети подобных полигонов Западно-Сибирского межрегионального НОЦ, которые охватят территорию от лесостепи до арктических тундр. Помимо мониторинга эмиссии парниковых газов, на карбоновом полигоне будут отрабатываться технологии сокращения содержания углерода в атмосфере (секвестрация углерода) и регенеративного земледелия.

Первый карбоновый полигон был открыт в Калужской области в сентябре 2020 года. Позднее были определены семь пилотных регионов, где будут созданы аналогичные полигоны: Чечня, Краснодарский край, Калининградская, Новосибирская, Сахалинская, Свердловская и Тюменская области. В марте министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в России планируется увеличить до нескольких десятков число полигонов, предназначенных для расчетов способности поглощения окружающей средой углерода из атмосферы.